قتلى وجرحى جراء انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات طهران

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد القتلى إلى 11، جراء انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال العاصمة الإيرانية طهران، وسط عمليات البحث عن مفقودين.ووفق موقع (روسيا اليوم) فإن عمليات البحث لا تزال جارية؛ للعثور على ناجين.وكان الهلال الأحمر الإيراني، قد أفاد أمس السبت، بالعثور على ستة قتلى جراء الانهيارات، فيما لايزال 16 في عداد المفقودين.وقال حمید مساعدي، رئيس فريق الإمداد في الاتحاد الإيراني لتسلق الجبال، أمس السبت،"لا تزال العمليات جارية للبحث عن مفقودين، وتلقینا العديد من الاتصالات من عائلات أبلغتنا أن هناك من كانوا في المرتفعات، ولم يعودوا إلى منازلهم منذ ليلة أمس".