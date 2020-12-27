الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من مخيمي الجلزون وقدورة في رام الله.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم قدورة، واعتقلت الشابين نادي شوامرة (27 عاماً)، وحمادة نخلة (28 عاماً)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم الجلزون، واعتقلت مواطناً، لم تعرف هويته بعد.