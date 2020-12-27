شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تُصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين

كهرباء غزة تُصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين
رام الله - دنيا الوطن
عممت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الأحد، تنويهًا مهمًا للمواطنين، حول فصل أحد الخطوط المغذية لمحافظة غزة.

وقالت الشركة في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن": "حدث فصل مفاجئ لخط الشعف المغذي لمحافظة غزة، وجار العمل على تحديد مكان العطل، سواء من داخل القطاع أم من داخل الخط الأخضر".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

&#34;دنيا الوطن&#34; تُطلق استفتاءها السنوي لعام 2020 وتُكرّم الطواقم الطبية الفلسطينية

"دنيا الوطن" تُطلق استفتاءها السنوي لعام 2020 وتُكرّم الطواقم الطبية الفلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

إصابة امرأة حامل ورجل إسعاف خلال اقتحام الاحتلال لمحيط مجمع فلسطين الطبي

إصابة امرأة حامل ورجل إسعاف خلال اقتحام الاحتلال لمحيط مجمع فلسطين الطبي

الهباش: أشعر بتقزز وغضب تجاه ما حدث في مسجد النبي موسى

الهباش: أشعر بتقزز وغضب تجاه ما حدث في مسجد النبي موسى

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

انخفاض جديد على سعر الدولار

انخفاض جديد على سعر الدولار

أجواء باردة وصافية في المناطق الفلسطينية

أجواء باردة وصافية في المناطق الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أجواء باردة وصافية في المناطق الفلسطينية

أجواء باردة وصافية في المناطق الفلسطينية

&#34;وكلاء السياحة والسفر&#34; تستنكر قصف الاحتلال لمصانع ومستشفى ومدرسة ومسجد ونادٍ رياضي

"وكلاء السياحة والسفر" تستنكر قصف الاحتلال لمصانع ومستشفى ومدرسة ومسجد ونادٍ رياضي

بيت لحم: قرار بإغلاق مكتب تسوية الأراضي في المحافظة

بيت لحم: قرار بإغلاق مكتب تسوية الأراضي في المحافظة

فروانة: 140 أسيراً في سجون الاحتلال أصيبوا بفيروس (كورونا)

فروانة: 140 أسيراً في سجون الاحتلال أصيبوا بفيروس (كورونا)

جنين: الشرطة تُغلق محال تجارية وتُحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تُغلق محال تجارية وتُحرر مخالفات سلامة عامة

مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة شمال رام الله

مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة شمال رام الله

شاهد: تضرر مدرسة ومركز تدريب تعليمي جراء القصف الإسرائيلي على القطاع الليلة الماضية

شاهد: تضرر مدرسة ومركز تدريب تعليمي جراء القصف الإسرائيلي على القطاع الليلة الماضية

منوعات

شاهد: مايا دياب تتصدر (ترند) على السوشيال ميديا لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتصدر (ترند) على السوشيال ميديا لهذا السبب

اليونيسف تعيّن الفنانة يارا سفيرة إقليمية في الشرق الأوسط

اليونيسف تعيّن الفنانة يارا سفيرة إقليمية في الشرق الأوسط

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

زوج الدكتورة خلود يتباهى بالمشاهدات المليونية لأنف زوجته الجديد

زوج الدكتورة خلود يتباهى بالمشاهدات المليونية لأنف زوجته الجديد

يسرا اللوزي ترد: &#34; جسم الست الشرقية مش رفيع .. وأنا مكنتش شاذة عنهم&#34;

يسرا اللوزي ترد: " جسم الست الشرقية مش رفيع .. وأنا مكنتش شاذة عنهم"

شاهد: كلمة واحدة من محمد منير تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: كلمة واحدة من محمد منير تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بالبيجامة والكمامة ... شاهد أبرز احتفالات نجوم الوسط الفني (بالكريسماس)

بالبيجامة والكمامة ... شاهد أبرز احتفالات نجوم الوسط الفني (بالكريسماس)

تامر حسنى يتصدر منصات السوشيال ميديا بعد طرح &#34;طمعتيني&#34; و&#34;قد الفراق&#34;

تامر حسنى يتصدر منصات السوشيال ميديا بعد طرح "طمعتيني" و"قد الفراق"

شاهد: ناريمان زوجة رامي جمال تشعل (انستغرام) بالغناء

شاهد: ناريمان زوجة رامي جمال تشعل (انستغرام) بالغناء

شاهد: أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويطلب الدعاء

شاهد: أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويطلب الدعاء

عربي

لبنان يسجل انخفاضاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل انخفاضاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل أقل حصيلة بوفيات فيروس (كورونا) منذ 17 من أكتوبر

الجزائر تسجل أقل حصيلة بوفيات فيروس (كورونا) منذ 17 من أكتوبر

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

&#34;مؤسف وعار من الصحة&#34;.. أول تعليق من البحرين على الاتهامات القطرية بشأن اختراق أجوائها

"مؤسف وعار من الصحة".. أول تعليق من البحرين على الاتهامات القطرية بشأن اختراق أجوائها