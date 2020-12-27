كهرباء غزة تُصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

عممت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الأحد، تنويهًا مهمًا للمواطنين، حول فصل أحد الخطوط المغذية لمحافظة غزة.



وقالت الشركة في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن": "حدث فصل مفاجئ لخط الشعف المغذي لمحافظة غزة، وجار العمل على تحديد مكان العطل، سواء من داخل القطاع أم من داخل الخط الأخضر".