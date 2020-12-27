كهرباء غزة تُصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين
رام الله - دنيا الوطن
عممت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الأحد، تنويهًا مهمًا للمواطنين، حول فصل أحد الخطوط المغذية لمحافظة غزة.
وقالت الشركة في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن": "حدث فصل مفاجئ لخط الشعف المغذي لمحافظة غزة، وجار العمل على تحديد مكان العطل، سواء من داخل القطاع أم من داخل الخط الأخضر".
عممت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الأحد، تنويهًا مهمًا للمواطنين، حول فصل أحد الخطوط المغذية لمحافظة غزة.
وقالت الشركة في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن": "حدث فصل مفاجئ لخط الشعف المغذي لمحافظة غزة، وجار العمل على تحديد مكان العطل، سواء من داخل القطاع أم من داخل الخط الأخضر".
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