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الحوثيون يلوحون باستهداف تل أبيب بعد التصريحات الإسرائيلية

الحوثيون يلوحون باستهداف تل أبيب بعد التصريحات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
علقت جماعة الحوثيين، على تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن بلاده تتوقع هجوماً إيرانياً من اليمن أو العراق، وتطوير طهران في البلدين طائرات مُسيرة وصواريخ ذكية قادرة على الوصول إلى تل أبيب.

وقال النائب لشؤون الأمن والدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من الحوثي في صنعاء، الفريق الركن جلال الرويشان، وفقاً لتلفزيون (المسيرة) الناطق باسم الجماعة، إن "تصريحات العدو الإسرائيلي، حول اليمن تهدف إلى طمأنة الدول المطبعة لا أكثر".

وأضاف: "قائد الثورة (زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي)، أعلن سابقاً أننا سنضرب أهدافاً حساسة في كيان العدو في حال ارتكب أية حماقة ضد اليمن، وأثبتنا جدارة قدرتنا العسكرية منذ 6 سنوات حتى اليوم".

وتابع: "نحن نواجه عدواناً يهدد أمننا القومي منذ 6 سنوات، وتمكنا من الصمود والثبات في البر والبحر والجو".

واستطرد الرويشان: "الصهاينة يدعمون التحالف لوجستياً منذ بداية العدوان، أما الآن فيحاولون إيجاد تهديدات ومبررات لدول المنطقة المطبعة، كي يتمكنوا من التقدم إليها عسكرياً".

وذكر الرويشان أن "العدو الإسرائيلي بدأ بالتحرك عسكرياً في المنطقة، بعد التطبيع الأخير مع دول الخليج، ومنها دول مشاركة في التحالف"، معتبراً أن "ما فشلوا في إنجازه خلال 6 سنوات لن يتمكنوا من إنجازه في شهر وحتى في ولاية بايدن (الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن)".

وأكد نائب رئيس حكومة الإنقاذ لشؤون الدفاع والأمن، أن "صنعاء مع أمن البحر الأحمر، وحرية الملاحة البحرية"، محذراً التحالف من "أن جبهة البحر الأحمر إذا اشتعلت فالتصعيد سيكون كبيراً"، داعياً إياه إلى "إدراك ذلك".

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