دولي

إصابات (كورونا) حول العالم تتخطى 80 مليون إصابة

إصابات (كورونا) حول العالم تتخطى 80 مليون إصابة
رام الله - دنيا الوطن
تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) عبر العالم 80 مليون حالة، حسبما كشفت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت.

وبحسب الجامعة التي تتابع إحصائيات جائحة (كورونا) اعتماداً على بيانات المنظمات الدولية، والسلطات الفدرالية والمحلية في الولايات المتحدة، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بمرض (كوفيد- 19) بالعالم 80027056 شخصاً، فيما خلفت الجائحة 1753313 حالة وفاة، وعدد المتعافين من (كوفيد- 19) فقد بلغ 45145454.

وكشفت الجامعة، أن العدد الأكبر من الإصابات تم رصده في الولايات المتحدة (18771885)، حيث بلغ عدد الوفيات الناجمة عن (كورونا) 330345 حالة، تلتها الهند مع 10169118 حالة إصابة مؤكدة و147343 وفاة، أما المرتبة الثالثة، فتعود للبرازيل (7448560 إصابة، 190488 وفاة).

أما روسيا، فتأتي في المرتبة الرابعة مع تسجيل 3021964 حالة إصابة، وشفاء 2426439 حالة، ووفاة 54226 شخصا منذ بدء الجائحة وحتى الآن، وفقاً لمركز العمليات الفدرالي الروسي المعني بمكافحة (كورونا). 

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