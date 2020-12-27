أجواء باردة وصافية في المناطق الفلسطينية

فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الثلاثاء 2020/12/29: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية، بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2020/12/28: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً