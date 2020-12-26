شؤون فلسطينية

فيديو: بعد حفل مثير للجدل.. اشتية يشكل لجنة تحقيق فيما جرى بمقام النبي موسى

فيديو: بعد حفل مثير للجدل.. اشتية يشكل لجنة تحقيق فيما جرى بمقام النبي موسى
خلال حفل أقيم في مقام النبي موسى
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الوزراء محمد اشتية، فجر اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في مقام النبي موسى هذه الليلة، على أن تبدأ لجنة التحقيق أعمالها مباشرة.

وكان حفل أحياه عدد من الشبان والشابات في المقام، أثار جداً كبيراً، قبل أن يفضه شبان آخرون، وفق مقاطع فيديو نشره نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام عن القائمين على الحفل، بأنهم حصلوا على ترخيص من وزارة السياحة الفلسطينية.


 



 



 


 



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