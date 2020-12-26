فيديو: بعد حفل مثير للجدل.. اشتية يشكل لجنة تحقيق فيما جرى بمقام النبي موسى





وكان حفل أحياه عدد من الشبان والشابات في المقام، أثار جداً كبيراً، قبل أن يفضه شبان آخرون، وفق مقاطع فيديو نشره نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





ونقلت وسائل إعلام عن القائمين على الحفل، بأنهم حصلوا على ترخيص من وزارة السياحة الفلسطينية.





































رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس الوزراء محمد اشتية، فجر اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في مقام النبي موسى هذه الليلة، على أن تبدأ لجنة التحقيق أعمالها مباشرة.