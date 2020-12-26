"وكلاء السياحة والسفر" تستنكر قصف الاحتلال لمصانع ومستشفى ومدرسة ومسجد ونادٍ رياضي

جانب من القصف الإسرائيلي الأخير

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استنكرت جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة، تضرر أربع مصانع ومستشفى ومدرسة ومسجد ومؤسسة للمعاقين وناد رياضي في حي التفاح شرق مدينة غزة بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت لأهداف بالقرب من منازل المواطنين ومرافق مدنية ومنشآت اقتصادية.



وقالت الجمعية في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، نستنكر قصف الاحتلال الاسرائيلي لأربعة مصانع بينها مصنع شركة اليازجي للمشروبات الخفيفة الذي تضرر جراء القصف مع ثلاثة مصانع أخرى بالإضافة الى مستشفى الدرة ومدرسة حكومية ومسجد الودود ومؤسسة الرعاية الاجتماعية للمعاقين ونادي التفاح الرياضي في حي التفاح شرق مدينة غزة بالإضافة الى إصابة المواطنين القاطنين بالمكان وعشرات الأطفال المرضى ومرافقيهم بالمستشفى بالرعب والخوف.



وقال رئيس الجمعية وسيم معين مشتهى: "هاهي المنشئات الاقتصادية تتعرض لمزيد من التدمير والتخريب وابرزها مصانع مجموعة اليازجي للمشروبات الخفيفة مما تسبب لها بأضرار جسيمة في المخازن والمكاتب جراء القصف الاسرائيلي، بدون أي مبرر او سبب".



وأضاف رئيس الجمعية: ان الاحتلال يتعمد إلحاق خسائر بالمصانع والشركات، والذي يأتي ضمن سياق تشديد الحصار، وتدمير ما تبقى من اقتصاد غزة، عبر الحاق خسائر إضافية بالقطاع الخاص، مما يتطلب من الجميع العمل في جميع المحافل الدولية لوقف سياسة التدمير الممنهج للاقتصاد الفلسطيني، ورفع الحصار عن غزة، وتحييد المنشآت المدنية والاقتصادية عن السياسية.



من جانب آخر، أوضح رئيس الجمعية ان القصف الإسرائيلي الهمجي تسبب بإصابة عشرات الأطفال المرضى ومرافقيهم بالهلع وتضرر مستشفى الدرة للأطفال في قطاع غزة جريمة وانتهاك لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.