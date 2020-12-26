بيت لحم: قرار بإغلاق مكتب تسوية الأراضي في المحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، مساء اليوم السبت، إغلاق مكتب تسوية الأراضي في المحافظة، بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس (كورونا).



وقال حميد في بيان صدر عنه، إنه تقرر إغلاق مكتب تسوية الأراضي، يوم غد الاحد لمدة 24 ساعة، لظهور حالات مصابة ومخالطين، وذلك لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.