شؤون فلسطينية

فروانة: 140 أسيراً في سجون الاحتلال أصيبوا بفيروس (كورونا)

فروانة: 140 أسيراً في سجون الاحتلال أصيبوا بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن 140 أسيراً فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أصيبوا بفيروس (كورونا).

وأضاف عبر صفحته على (فيسبوك): أن هذا حسب الرواية الإسرائيلية التي نشكك بها دوما، حيث لنا مع إدارة السجون تجربة مريرة في هذا الصدد، فكثيراً ما أخفت الملفات الطبية للاسرى، وفي العديد من المرات لم تفصح عن طبيعة المرض الذي أصاب هذا الأسير أو ذاك.

وطالب المؤسسات الدولية بضرورة التدخل لإجراء فحوصات شاملة لكافة الأسرى، والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن يتبين أنه مصاب.

وأضاف فروانة: أنه في ظل الحديث عن توفر اللقاحات فالمطلوب إشراف طبي دولي على إعطاء الأسرى اللقاحات اللازمة، حيث أن التجربة السابقة أفقدتنا الثقة بإدارة السجون والأطباء الإسرائيليين الذين تخلوا عنا أخلاقيات المهنة في تعاملهم مع الأسرى والمعتقلين.

وقال: إن الأوضاع الصحية في سجون الاحتلال ومنذ انتشار جائحة (كورونا) في المنطقة في مارس الماضي كشفت عن عنصرية المحتل وبشاعة تعامله مع الفلسطينيين واستهتاره المتواصل بحياتهم وأوضاعهم الصحية، وان الإجراءات المحدودة التي اتخذت في بعض السجون خلال الاشهر الاخيرة، لم تعالج المشكلة، ولم توفر الحماية والوقاية اللازمة للاسرى، وانما هي محاولة للالتفاف على استحقاقات المرحلة و مطالبات المؤسسات الحقوقية.

وشدد على أن هذا الأمر الذي يدعونا إلى المطالبة من جديد بضرورة إرسال وفد طبي دولي إلى السجون، والمعتقلات الإسرائيلية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى والاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع الصحية هناك.

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