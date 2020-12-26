نتنياهو: ‏وفد مغربي سيصل إسرائيل تمهيدًا لفتح سفارة

خلال زيارة وفد إسرائيلي أمريكي للمغرب

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بأن ‏وفداً مغربياً سيصل، إسرائيل، في بداية الأسبوع.



وأضاف أن الوفد سيأتي من أجل فتح مكتب اتصال، تمهيدًا لفتح سفارة، وتدشين خط طيران مباشر بين الجانبين.



وكان نتنياهو أعلن أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ملك المغرب، محمد السادس، حيث هنأ كل واحد الآخر، على استئناف العلاقات بين البلدين وعلى التوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة وعلى اتفاقيات التعاون بين الجانبين.