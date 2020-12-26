القدس: مئات المستوطنين يهاجمون منازل المواطنين بحي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مئات المستوطنين، مساء اليوم السبت، منازل المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس.
وأفاد شهود عيان ومصادر محلية، بأن مئات المستوطنين تجمهروا عند "التمثال الأبيض"، وأغلقوا شارع رقم (1) في حي الشيخ جراح، واعتدوا على منازل المواطنين القاطنين في الحي وأرهبوهم.
هاجم مئات المستوطنين، مساء اليوم السبت، منازل المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس.
وأفاد شهود عيان ومصادر محلية، بأن مئات المستوطنين تجمهروا عند "التمثال الأبيض"، وأغلقوا شارع رقم (1) في حي الشيخ جراح، واعتدوا على منازل المواطنين القاطنين في الحي وأرهبوهم.
كما اعتدوا على مركبات المارة، بحماية من شرطة الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
التعليقات