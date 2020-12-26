جنين: الشرطة تُغلق محال تجارية وتُحرر مخالفات سلامة عامة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة، اليوم، محلات تجارية، وحررت مخالفات للمواطنين، لعدم التزامهم بالبرتوكول الصحي في محافظة جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه واستمراراً لعمل دوريات الشرطة في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق المسائي، والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس (كورونا) فقد قامت الشرطة، وبمساندة من الأمن الوطني بإغلاق 40 محلاً تجارياً في المحافظة، تطبيقاً لحالة الإغلاق.



وأضافت: أنه تم تحرير 435 مخالفة لعدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وسائقي المركبات لعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي.