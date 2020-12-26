طوباس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً لدى مروره حاجز تياسير العسكري

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا من مدينة طوباس، لدى مروره حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب طارق عبد السلام دراغمة (18 عاماً) من طوباس، أثناء مروره حاجز تياسير العسكري.