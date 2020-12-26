مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة شمال رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

رشق عدد من المستوطنين، مساء اليوم السبت، سيارات المواطنين المارة قرب بلدة سنجل شمال رام الله، بالحجارة.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، بأن عدداً من المستوطنين، هاجموا مركبات المواطنين المارة على شارع رام الله نابلس الالتفافي بالحجارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).