شاهد: تضرر مدرسة ومركز تدريب تعليمي جراء القصف الإسرائيلي على القطاع الليلة الماضية

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، العدوان الإسرائيلي، على المؤسسات التعليمية، ضمن سلسلة العدوان، الذي تعرض له شعبنا فجر اليوم.وأشارت الوزارة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن طائرات الاحتلال، استهدفت مدرسة ومركز تدريب تعليمي في مديرية شرق غزة، مما خلف أضرارًا جسيمة للمؤسستين.وأوضحت، أن مدرسة شهداء غزة الأساسية شرق مدينة غزة، تضررت إثر استهداف الاحتلال، كما تستضيف المدرسة الحكومية في مبناها في الفترة المسائية مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، تضم حوالي 1000 طالب وطالبة.وطال القصف مركز التدريب التربوي التابع لمديرية التربية والتعليم شرقي غزة، مخلفًا أضرارًا فادحة في القاعات والمرافق.واستنكرت الوزارة هذا الاعتداء الهمجي، مطالبة المجتمع الدولي بلجم الاحتلال عن اعتداءاته المستمرة على المؤسسات التعليمية، والذي يعد انتهاكًا صارخًا للحق في التعليم.ودعت الوزارة لتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية؛ لردعهم عن مواصلة هذا الإرهاب الهمجي الممنهج.