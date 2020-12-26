لبنان يسجل انخفاضاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 12 حالة وفاة، و1403 إصابات جديدة، بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1379، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 169472.



وكانت الوزارة أعلنت في 24 كانون الأول/ديسمبر الحالي عن تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات بالفيروس، بينما أعلنت في 25 الحالي عن تسجيل 14 وفاة و2136 إصابة.



رام الله - دنيا الوطنسجل لبنان اليوم السبت، انخفاضاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).