الجزائر تسجل أقل حصيلة بوفيات فيروس (كورونا) منذ 17 من أكتوبر

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت الجزائر اليوم السبت، أقل حصيلة بوفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-199، منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر



يأتي ذلك بعدما أفادت وزارة الصحة في البلاد، بتسجيل 416 إصابة وست وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 97857، والوفيات إلى 2722 في عموم البلاد.



وجدد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، التأكيد، اليوم السبت، بأن اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) سيكون متوفراً في بلاده في شهر كانون الثاني/يناير 2021.



وسبق، خلال الأسابيع الأخيرة، الإعلان عن موعد وصول اللقاح إلى الجزائر المحدد بحلول شهر كانون الثاني/يناير من قبل العديد من المسؤولين السياسيين والخبراء الطبيين.