جيش الاحتلال يُحذر من مجزرة جديدة بالضفة على غرار حادثة عائلة دوابشة





وأضاف الموقع، أن الجيش الإسرائيلي، قام بتعزيز قواته بالضفة، تحسباً لقيام عناصر الجماعة الإرهابية، من الاعتداء على قوات الجيش والشرطة، خلال التظاهرات على مقتل أحد عناصر الجماعة، وفق ما نقلت موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.





وبحسب (والا)، تتوقع المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ألا يكتفي عناصر هذه الجماعة بالتظاهرات الاحتجاجية على مقتل زميلهم، وأن يقوموا بعمليات إرهابية قادرة على هز المنطقة، وجرها لدائرة العنف.





وأشار الموقع الى أن جماعات المستوطنين المتطرفين من عناصر عصابة "شبيبة التلال" الإرهابية اليهودية، تقوم بشكل يومي بالاعتداء على السكان الفلسطينيين في المناطق الشمالية للضفة الغربية.

وقال موقع (والا) الإسرائيلي، مساء اليوم السبت: إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تحذر من قيام عصابات "شبيبة التلال" الإرهابية، بمجزرة جديدة بالضفة، على غرار مجزرة عائلة دوابشة، وذلك انتقاماً لمقتل أحد عناصر الجماعة خلال مطاردة الشرطة الإسرائيلية، له الأسبوع الماضي.