دولي

"الصحة العالمية": جائحة (كورونا) لن تكون الأخيرة

"الصحة العالمية": جائحة (كورونا) لن تكون الأخيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن جائحة فيروس (كورونا) التي ضربت العالم عام 2020 لن تكون الأخيرة، مشيراً إلى أن "هذا أمر واقع".

وقال في كلمة مسجلةK نشرتها اليوم السبت المنظمة بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للاستعداد على مواجهة الأوبئة: "من الصعب التصديق بأن (كوفيد- 19) كان غير معروف لنا على الإطلاق منذ عام واحد فقطK عالمنا انقلب رأساً على عقب خلال الأشهر الـ 12 الماضية".

وشدد على أن "تداعيات الجائحة تخرج بعيداً عن نطاق المرض نفسه، ولها تبعات بعيدة المدى بالنسبة للمجتمعات والاقتصادات"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "لكن كل هذا يجب ألا يمثل مفاجأة، وكانت هناك على مدار سنوات طويلة، تقارير وأبحاث وإرشادات متعددة، قالت كلها إن العالم ليس جاهزاً لمواجهة أي جائحة".  

وتابع: "يجب علينا جميعاً التعلم من الدروس التي تعطيها لنا الجائحة، أولاً: على كافة الدول الاستثمار في القدرات الاستنفارية من أجل منع ورصد وتخفيف كل الأنواع من حالات الطوارئ، إن كانت ناجمة عن أوبئة ناشئة طبيعياً أو أحداث متعمدة".

وأضاف تيدروس: "ثانياً: الاستعداد الحقيقي ليس فقط عملاً يجب القيام به في قطاع الصحة، إنه يتطلب نهجاً شاملاً من قبل كل الحكومات والمجتمعات".    

وأردف: "ثالثاً: سلطت الجائحة الضوء على الصلات الوثيقة بين صحة البشر والحيوانات والكوكب، وهذا الأمر لا يمكن أن نتعامل به إلا عبر نهج صحة واحد".

وأكد: "التاريخ يقول لنا: إن هذه الجائحة لن تكون الأخيرة، والأوبئة هي أمر واقع في الحياة، لكن مع الاستثمارات في قطاع الصحة العامة المدعومة بالنهج الشامل المشترك لكل الحكومات والمجتمعات، ومفهوم صحة واحدة، يمكننا أن نضمن أن أطفالنا وأطفالهم، سيرثون عالماً أكثر أماناً ومرونة واستدامة".

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