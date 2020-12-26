جنين: حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة، إلى 108 حالات.



وفي تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات الـ 24 الماضية، فقد سجلت 62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مقابل 161 حالة شفاء، وبذلك ينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 1202.