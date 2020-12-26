"الصحة" بغزة: 554 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم السبت

وبذلك، يكون العدد الكلي للإصابات 554 إصابة، بعد فحص 1855 بنسبة إصابة 29.8%.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، إن المنظومة الصحية، لا زالت قادرة على التعامل مع حجم الإصابات، واستيعاب الحالات الحرجة، حيث تم تجهيز 200 سرير في المستشفى الأوروبي، ومستشفى الصداقة التركي.