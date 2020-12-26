نتنياهو: نهدف لتطعيم نحو 150 ألف إسرائيلي ضد (كورونا) يومياً



ومع ذلك، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمهور على مواصلة التقيد بالتعليمات لتقصير مدة الإغلاق، الذي ينطلق غداً .



هذا ويبدأ غداً الأحد عند الخامسة عصراً، سريان الإغلاق الثالث؛ ليستمر أسبوعين على الأقل، ومن بين القيود المفروضة خلاله عدم جواز الخروج من المنزل لأكثر من 1000 متر، ما عدا إلى أماكن العمل والمؤسسات التعليمية أو لمقاصد أخرى مسموح بها.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يهدف إلى أن يتم تطعيم نحو 150 ألف شخص يومياً.وأشار في شريط فيديو، إلى أنه تحدث نهاية الأسبوع مع رؤساء الشركات، التي تزود إسرائيل باللقاح، وطلب منهم تكثيف الشحنات إليها لتسريع وتيرة التطعيم .وأكد نتنياهو، أن ذلك يعني أنه في غضون شهر، يكون قد تلقى نحو مليونين وربع المليون إسرائيلي، الجرعتين من التطعيم، الأمر الذي يعجل خروج الدولة من أزمة (كورونا).