سلفيت: قرار بإغلاق ثلاث بلدات بالمحافظة بعد ارتفاع كبير بإصابات (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم السبت، إغلاق ثلاث بلدات في المحافظة، بعد ارتفاع كبير بعدد إصابات فيروس (كورونا).



وقالت المحافظة في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إنه أمام حالة انتشار فيروس (كورونا) وازدياد أعداد المصابين ونتاج الأعداد الكبيرة للمخالطين فقد قررنا ومن أجل حصر وفحص المخالطين إغلاق هذه البلدات إغلاقاً شاملاً لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من صباح غدٍ الأحد الموافق 27/12/2020 وتمنع خلالها الحركه نهائياً بما في ذلك الموظفين وتغلق كافة المحال التجارية والمؤسسات العاملة فيها ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات.



وأضاف: لإفساح المجال أمام المواطنين لتوفير احتياجاتهم الضرورية، تفتح المحال التموينية في البلدات المقرر إغلاقها يوم الأحد فقط من الساعة 10 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر، ويمنع خلال هذه الفترة الدخول أو الخروج من البلدات المذكورة نهائياً.



كما وتغلق المساجد في البلدات التالية: سلفيت وديربلوط وفرخة وبروقين، إضافة للبلدات التي شملها القرار سابقا حتى إشعار آخر، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع باجراءات السلامة الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية.