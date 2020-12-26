طولكرم: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات لعدم الالتزام بالإغلاق

أغلقت الشرطة وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية خلال يومين محلات تجارية ومقهيين، وألقت القبض على أشخاص لوجودهم فيها وعدم الالتزام بالإغلاق وبحالة الطوارئ في طولكرم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة طولكرم ومركز عنبتا وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية نفذت جولات تفقدية في بلدات شرق طولكرم والمدينة للتأكد من التزام أصحاب المحلات التجارية والمقاهي وصالات الأفراح بقرار الحكومة بالإغلاق وفقا لحالة الطوارئ المعلنة.





وتم إغلاق 20 محلاً تجارياً مخالفة ومقهيين، وألقت القبض على 30 شخصاً، لوجودهم بالمقاهي خلافا لقرار الحكومة وتم إحضارهم لمديرية شرطة طولكرم و مخالفتهم جميعا.





وخلال جولات الشرطة ومراكزها والقوة المشتركة تم تحرير 70 مخالفة لغير الملتزمين بالإغلاق والبروتوكول الصحي بمدينة طولكرم وبلداتها.



رام الله - دنيا الوطن