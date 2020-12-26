الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لأربع منشآت

ووجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 4 منشآت، فيما خالفت اللجان منشأتين غير ملتزمتين.





رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د.سليمان جرادات الى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الخميس بمناطق في المحافظة.ووفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، فقد تم زيارة ومتابعة 164 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، فيما لمست التزام 158 منها بشروط السلامة العامة.