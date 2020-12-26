إسرائيل: استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو

واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات من الشرطة لدى محاولتها اجلائهم من المكان.



كما نظمت اليوم تظاهرات قبالة منزل رئيس الوزراء في بلدة قيساريا.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن بالقرب من المسكن الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، اعتقلت الشرطة مساء اليوم ثلاثة من المتظاهرين، بعد أن سدوا مدخل شارع "بلفور".وتظاهر قبالة المنزل حوالي 100 متظاهر، حاملين شعلا وموقدين النار بها، مما اضطر إلى استدعاء فرق من المطافئ إلى المكان.