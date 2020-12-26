إسرائيل: استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
تجدد مساء اليوم السبت، الحراك الاحتجاجي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك للأسبوع الـ 27 على التوالي.
ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن بالقرب من المسكن الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، اعتقلت الشرطة مساء اليوم ثلاثة من المتظاهرين، بعد أن سدوا مدخل شارع "بلفور".
وتظاهر قبالة المنزل حوالي 100 متظاهر، حاملين شعلا وموقدين النار بها، مما اضطر إلى استدعاء فرق من المطافئ إلى المكان.
كما نظمت اليوم تظاهرات قبالة منزل رئيس الوزراء في بلدة قيساريا.
تجدد مساء اليوم السبت، الحراك الاحتجاجي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك للأسبوع الـ 27 على التوالي.
ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن بالقرب من المسكن الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، اعتقلت الشرطة مساء اليوم ثلاثة من المتظاهرين، بعد أن سدوا مدخل شارع "بلفور".
وتظاهر قبالة المنزل حوالي 100 متظاهر، حاملين شعلا وموقدين النار بها، مما اضطر إلى استدعاء فرق من المطافئ إلى المكان.
واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات من الشرطة لدى محاولتها اجلائهم من المكان.
كما نظمت اليوم تظاهرات قبالة منزل رئيس الوزراء في بلدة قيساريا.
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