قرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بشأن تطعيم الأسرى بلقاح (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بقرار لوزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، بشأن تطعيم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ضد فيروس (كورونا)



ووفق ما نقلت (القناة 7) الإسرائيلي، فقد ووجه الوزيرمصلحة السجون، بتلقيح النساء والموظفين فقط ضد فيروس (كورونا)، وعدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين إلا بموافقتهم، ووفقًا لتقدم التطعيمات لدى عامة الناس".



وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم السبت، قال: إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الأسرى، أنه سيتم تطعيمهم ضد فيروس (كورونا) خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف أبو بكر: "ان إعطاء اللقاح للأسرى، سيكون اختيارياً وليس إجبارياً"، مشيراً إلى أن بعض الأسرى سجلوا أسماءهم في القوائم، التي أبدت رغبتها بأخذ اللقاح، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.