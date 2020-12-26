شاهد: الإعلام الإسرائيلي ينشر فيديو لقصفٍ استهدف إحدى المنشآت بالقطاع الليلة الماضية











وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، عدة غارات، استهدفت مواقع ونقاط تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وقصفت الطائرات الحربية، أرضاً زراعية، وموقعاً يتبع للمقاومة بخمسة صواريخ، في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وذكرت مصادر محلية، أن الغارة أسفرت عن إصابة شاب وطفلة.



وأدت الغارة إلى تضرر مستشفى الدرة للأطفال، ومركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وانقطاع الكهرباء عن المنازل المحيطة بالمكان.



واستهدفت مدفعية الاحتلال وطائراته الحربية نقطة تتبع لحماة الثغور شرقي مدينة دير البلح، وأرضاً زراعية شرقي مخيم البريج.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، عدة غارات، استهدفت مواقع ونقاط تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وقصفت الطائرات الحربية، أرضاً زراعية، وموقعاً يتبع للمقاومة بخمسة صواريخ، في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وذكرت مصادر محلية، أن الغارة أسفرت عن إصابة شاب وطفلة.وأدت الغارة إلى تضرر مستشفى الدرة للأطفال، ومركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وانقطاع الكهرباء عن المنازل المحيطة بالمكان.واستهدفت مدفعية الاحتلال وطائراته الحربية نقطة تتبع لحماة الثغور شرقي مدينة دير البلح، وأرضاً زراعية شرقي مخيم البريج.

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو، يوثق لحظة قصف إحدى المنشآت، في قطاع غزة، من قبل طائرات الاحتلال، الليلة الماضية.ونشر موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) المقطع، وقال إن هذا"توثيق لاستهداف منشأة مهمة الليلة الماضية في غزة".وتابعت: "لاحظوا ألسنة النار غير المعتادة، لاحظوا الانفجارات الفرعية، لاحظوا ضخامة الصوت".