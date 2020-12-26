حماس تنعى القيادي موسى الحروب من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأسير المحرر، موسى أحمد الحروب (أبو مصعب) من مدينة الخليل، الذي توفي اليوم إثر إصابته بفيروس (كورونا).



ووفق موقع (حرية نيوز)، فقد عانى الحروب من مضاعفات (كورونا)، لأكثر من شهر حيث وضع مؤخراً على أجهزة التنفس حتى وفاته اليوم.



وأشادت الحركة بمناقب الفقيد الراحل، ودوره الكبير في تربية الأجيال كونه عمل معلما لعدة سنوات في مدارس الخليل.



وتقدمت حماس من عائلة الحروب والأسرة التربوية بأحر التعازي والمواساة لوفاة هذا العلم التربوي.