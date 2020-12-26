"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات، إلى 334، فيما استقر عدد الإصابات عند 8767 إصابة، وفق تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأوضحت "الخارجية"، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن حسين موسى (78 عاما)، يرفع عدد حالات الوفاة إلى 100 حالة، فيما لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم.