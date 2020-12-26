بريطانيا: تسجيل 34693 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيلها 34693 إصابة، و210 وفيات جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



ووصل عدد المصابي بالفيروس، إلى مستوى 2256005 حالة، كما بلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 70405 حالات وفاة.



رام الله - دنيا الوطنواصلت بريطانيا اليوم السبت، تسجيل ارتفاع بأرقام مصابي فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).