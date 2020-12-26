قلقيلية: عشرات حالات الاختناق بالغاز بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بينهم أطفال بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب انطلاق المسيرة المنددة بالاستيطان في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات بالاختناق.