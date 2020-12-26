بيت لحم: القبض على سبعة أشخاص اعتدوا على مركبة شرطة





كما تم ضبط مركبتين إحداهما تم استخدامها لعرقلة مركبة الشرطة والأجهزة الأمنية، أثناء أداء مهمتها، والأخرى استخدمها المعتدون للهروب من المكان في بلدة العبيدية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بعد البحث والتحري ومتابعة عدد من الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على مركبة الشرطة في بلدة العبيدية قضاء بيت لحم تمكنت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية اليوم من إلقاء القبض على سبعة أشخاص مشتبه بهم بالاعتداء على المركبة، فيما تم ضبط مركبتين استخدمت في عرقلة عمل القوة وهروب المعتدين.



وأضافت: أنه تم إحضار المشتبه بهم والمركبتين إلى مديرية الشرطة لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول.



رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية اليوم على سبعة أشخاص، يشتبه بهم بالاعتداء على مركبة شرطة.