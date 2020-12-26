شؤون فلسطينية

بيت لحم: القبض على سبعة أشخاص اعتدوا على مركبة شرطة

بيت لحم: القبض على سبعة أشخاص اعتدوا على مركبة شرطة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة وبإسناد من  قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية اليوم على سبعة أشخاص، يشتبه بهم بالاعتداء على مركبة شرطة.

كما تم ضبط مركبتين إحداهما تم استخدامها لعرقلة مركبة الشرطة والأجهزة الأمنية، أثناء أداء مهمتها، والأخرى استخدمها المعتدون للهروب من المكان في بلدة العبيدية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بعد البحث والتحري ومتابعة عدد من الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على مركبة الشرطة في بلدة العبيدية قضاء بيت لحم تمكنت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية اليوم من إلقاء القبض على سبعة أشخاص مشتبه بهم بالاعتداء على المركبة، فيما تم ضبط مركبتين استخدمت في عرقلة عمل القوة وهروب المعتدين.

وأضافت: أنه تم إحضار المشتبه بهم والمركبتين إلى مديرية الشرطة لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول.

أخبار ذات صلة

النائب منصور يدعو لتشكيل لجان لحماية الأرض وردع المستوطنين

النائب منصور يدعو لتشكيل لجان لحماية الأرض وردع المستوطنين

شاهد: الإعلام الإسرائيلي ينشر فيديو لقصفٍ استهدف إحدى المنشآت بالقطاع الليلة الماضية

شاهد: الإعلام الإسرائيلي ينشر فيديو لقصفٍ استهدف إحدى المنشآت بالقطاع الليلة الماضية

&#34;الخارجية&#34;: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

الكشف عن تقرير للمدعي العام لـ &#34;الجنائية&#34; يوجه تهماً لحماس والفصائل بارتكاب &#34;جرائم حرب&#34;

الكشف عن تقرير للمدعي العام لـ "الجنائية" يوجه تهماً لحماس والفصائل بارتكاب "جرائم حرب"

(فدا) يندد بسلسلة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

(فدا) يندد بسلسلة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

&#34;الداخلية&#34; بغزة تصدر بياناً بالذكرى 12 للعدوان الإسرائيلي 2008-2009

"الداخلية" بغزة تصدر بياناً بالذكرى 12 للعدوان الإسرائيلي 2008-2009

قلقيلية: عشرات حالات الاختناق بالغاز بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية: عشرات حالات الاختناق بالغاز بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

تبدأ غداً.. &#34;الصحة&#34; بغزة تعلن عن حملة لمعرفة معدلات انتشار (كورونا) بالقطاع

تبدأ غداً.. "الصحة" بغزة تعلن عن حملة لمعرفة معدلات انتشار (كورونا) بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

النائب منصور يدعو لتشكيل لجان لحماية الأرض وردع المستوطنين

النائب منصور يدعو لتشكيل لجان لحماية الأرض وردع المستوطنين

&#34;الخارجية&#34;: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

(فدا) يندد بسلسلة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

(فدا) يندد بسلسلة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

&#34;الداخلية&#34; بغزة تصدر بياناً بالذكرى 12 للعدوان الإسرائيلي 2008-2009

"الداخلية" بغزة تصدر بياناً بالذكرى 12 للعدوان الإسرائيلي 2008-2009

قلقيلية: عشرات حالات الاختناق بالغاز بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية: عشرات حالات الاختناق بالغاز بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

بيت لحم: القبض على سبعة أشخاص اعتدوا على مركبة شرطة

بيت لحم: القبض على سبعة أشخاص اعتدوا على مركبة شرطة

وزيرة الصحة: إسرائيل هددت حياة عشرات الأطفال المرضى والطواقم الطبية بمستشفى الدرة بالقطاع

وزيرة الصحة: إسرائيل هددت حياة عشرات الأطفال المرضى والطواقم الطبية بمستشفى الدرة بالقطاع

&#34;التربية&#34;: فوز فلسطين بالميدالية الفضية في الأولمبياد العربي للرياضيات

"التربية": فوز فلسطين بالميدالية الفضية في الأولمبياد العربي للرياضيات

منوعات

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

زوج الدكتورة خلود يتباهى بالمشاهدات المليونية لأنف زوجته الجديد

زوج الدكتورة خلود يتباهى بالمشاهدات المليونية لأنف زوجته الجديد

يسرا اللوزي ترد: &#34; جسم الست الشرقية مش رفيع .. وأنا مكنتش شاذة عنهم&#34;

يسرا اللوزي ترد: " جسم الست الشرقية مش رفيع .. وأنا مكنتش شاذة عنهم"

شاهد: كلمة واحدة من محمد منير تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: كلمة واحدة من محمد منير تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بالبيجامة والكمامة ... شاهد أبرز احتفالات نجوم الوسط الفني (بالكريسماس)

بالبيجامة والكمامة ... شاهد أبرز احتفالات نجوم الوسط الفني (بالكريسماس)

تامر حسنى يتصدر منصات السوشيال ميديا بعد طرح &#34;طمعتيني&#34; و&#34;قد الفراق&#34;

تامر حسنى يتصدر منصات السوشيال ميديا بعد طرح "طمعتيني" و"قد الفراق"

شاهد: ناريمان زوجة رامي جمال تشعل (انستغرام) بالغناء

شاهد: ناريمان زوجة رامي جمال تشعل (انستغرام) بالغناء

شاهد: أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويطلب الدعاء

شاهد: أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويطلب الدعاء

أغنية (فاكرني ياحب) لعمرو دياب.. تتصدر قوائم البحث خلال وقياسي

أغنية (فاكرني ياحب) لعمرو دياب.. تتصدر قوائم البحث خلال وقياسي

شاهد: والدة حلا الترك تردّ على هجوم فنانة خليجية

شاهد: والدة حلا الترك تردّ على هجوم فنانة خليجية

عربي

العاهل السعودي يُصدر قراراً بشأن القمة الخليجية وحضور الزعماء

العاهل السعودي يُصدر قراراً بشأن القمة الخليجية وحضور الزعماء

من الغد.. سلطنة عمان تبدأ حملة التطعيم بلقاح (فايزر)

من الغد.. سلطنة عمان تبدأ حملة التطعيم بلقاح (فايزر)

الحكومة السودانية تُعلن موعد بدء عمل (يونيتامس) لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد

الحكومة السودانية تُعلن موعد بدء عمل (يونيتامس) لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد

الحكومة اليمنية الجديدة تُؤدي اليمين الدستورية أمام هادي في الرياض

الحكومة اليمنية الجديدة تُؤدي اليمين الدستورية أمام هادي في الرياض