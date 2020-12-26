دولي

تركيا تواصل تسجيل أرقام قياسية بعدد وفيات فيروس (كورونا)

تركيا تواصل تسجيل أرقام قياسية بعدد وفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت تركيا اليوم السبت، تسجيل أرقام قياسية بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 15118 إصابة، بالإضافة إلى 253 وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى الفيروس في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 15118 شخصا، ليصل إلى مستوى 2.133.373 حالة.

ويبقى عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في تركيا بالتالي فوق مستوى 250 حالة لليوم السادس على التوالي.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 23231 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس (كورونا) في البلاد إلى 1994034 شخصا. 

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