عربي

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم السبت، انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 18 وفاة، و1050 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، فإن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع في المملكة إلى (286.356) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (23.976) حالة.

وبتسجيل الـ 18 وفاة الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3729 حالة.

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