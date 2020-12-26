وزيرة الصحة: إسرائيل هددت حياة عشرات الأطفال المرضى والطواقم الطبية بمستشفى الدرة بالقطاع





وأشارت في بيان صحفي نشرته الوزارة على صفحتها على (فيسبوك)، إلى أن هذا الاستهداف هدد حياة الأطفال المرضى ومرافقيهم والطواقم الطبية في المستشفى، معتبرة القصف جريمة وانتهاكاً لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وتابعت: بأن الخوف الذي عاشه الأطفال المرضى داخل المستشفى سيتسبب بآثار نفسية قاسية، مشيرة إلى أن القصف تسبب بإرباك في عمل الطواقم الطبية إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بمحتويات المستشفى





رام الله - دنيا الوطنأدانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، القصف الإسرائيلي الذي تسبب بإصابة عشرات الأطفال المرضى ومرافقيهم بالهلع وتضرر مستشفى الدرة للأطفال في قطاع غزة.