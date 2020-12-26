"التربية": فوز فلسطين بالميدالية الفضية في الأولمبياد العربي للرياضيات



وفي هذا السياق، بارك وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني هذا الفوز الذي يبرهن على تميز الطلبة الفلسطينيين وتصدرهم للمشهد الدولي وإصرارهم على رسالة العلم والتعليم، معرباً عن ثقته الكبيرة بالطلبة؛ الذين هم "موضع القلب" في المنظومة التربوية.



يُشار إلى أن "التربية" قد شاركت في هذا الأولمبياد بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، فوز الطالبة آلاء علي حلبية من مدرسة بنات أبو ديس الثانوية في مديرية تربية ضواحي القدس؛ بالميدالية الفضية في الدورة الثانية من الأولمبياد العربي للرياضيات المنعقد في مصر؛ والذي شارك فيه 50 طالباً/ة، عن بُعد؛ ممثلين عن 14 دولة عربية.