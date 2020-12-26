مسؤول إيراني كبير يزور جزيرتين متنازع عليهما مع الإمارات





وأضاف: أن "قواتنا ومنظوماتنا الدفاعية والمعدات العسكرية على المستوى المطلوب وعلى أتم الاستعداد للدفاع عن حدودنا البحرية والمصالح القومية الإيرانية."



وشدد خلال زيارته على "ضرورة الحفاظ على القدرات القتالية والإشراف الاستخباراتي للقوات الإيرانية في مياه الخليج".



رام الله - دنيا الوطنزار قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنغسيري، جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى المتنازع عليهما مع الإمارات بمياه الخليج لتفقد قواته هناك.ودعا تنغسيري القوات البحرية لليقظة، مؤكدا جاهزيتها "للدفاع عن الأمن القومي الإيراني"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأوضح أن الهدف من تفقد الجزيرتين هو "الاطلاع على جهوزية القوات الإيرانية والتأكد من القدرات القتالية والاستعدادات".