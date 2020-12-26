"فصائل المقاومة": القصف يعكس حالة الإجرام والعنجهية والبطش.. والاحتلال من يتحمل تبعاته

وأكدت بأن "رهان العدو الصهيوني على دول التطبيع والإدارة الأمريكية لمحاولة فرض واقع على مقاومتنا وشعبنا هو رهان خاسر، وستبقى المقاومة هي الدرع الحامي لشعبنا وثوابتنا حتى انتزاع حقوقنا واستعادة أرضنا المقدسة".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة، اليوم السبت، بياناً بشأن القصف الإسرائيلي على القطاع، الليلة الماضية.وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "العدوان الصهيوني الغاشم على مركز لذوي الاحتياجات الخاصة ومستشفى للأطفال ومسجد ومنشآت رياضية وصناعية ومنازل للمواطنين الآمنين في بيوتهم جريمة صهيونية متجددة بحق شعبنا الصابر في غزة".وشددت الفصائل على أن هذا العدوان "يعكس حالة الإجرام والعنجهية والبطش التي يعانيها شعبنا من الحقد الصهيوني الذي لا يفرق بين الأطفال والشيوخ والرجال والنساء، ولا يفرق بين مستشفى ومسجد ومؤسسة مدنية أو رياضية".وقالت: إن "العدو الصهيوني المجرم هو المسؤول بشكل كامل عن هذا الاستهداف الآثم والعدوان الحاقد وعليه تحمل تبعات ذلك".وطالبت فصائل المقاومة، السلطة بالقيام بمسؤولياتها وتفعيل قضايا "الإجرام الصهيوني في المحاكم الدولية"، داعية المؤسسات الدولية لمحاكمة قادة العدو لجرائمهم المتلاحقة المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني الصامد.