صور.. "سلطة الطاقة" بغزة: دمار كبير يطال شبكات الكهرباء نتيجة القصف الإسرائيلي بالقطاع





وأضافت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): بأن الجهات المختصة قدرت الخسائر الأولية بأكثر من 70 ألف شيكل.



وتابعت: قد تحركت طواقم الشركة الهندسية والفنية ليلة أمس لإزالة خطر الكهرباء وتقييم الأضرار التي بدت كبيرة جدا، كما قامت تلك الطواقم بعد تحييد الخطر باستخدام خطوط بديلة ومسارات احتياطية لتوصيل الكهرباء للمواطنين التي تتغذى أحيائهم السكنية من الشبكات المتضررة.



وباشرت طواقم الشركة حاليا إعادة بناء أبراج جديدة بدل المدمرة وتمديد كوابل واسلاك لضمان عودة الشبكات كما كانت وبكفاءة العمل السابقة.



















رام الله - دنيا الوطنقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بغزة، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليلة أمس، أدى إلى دمار كبير في بعض شبكات الكهرباء، حيث تضررت أبراج كهرباء ومحولات وقواطع اتوماتيكية والعديد من الكوابل والاسلاك واللوحات.