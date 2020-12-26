دولي

ترامب: لدينا أدلة مطلقة على تزوير الانتخابات والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها

ترامب: لدينا أدلة مطلقة على تزوير الانتخابات والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترمب، إن المحكمة العليا كانت ضعيفة في تعاطيها مع تزوير الانتخابات.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): بأن  "لدينا أدلة مطلقة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها"، وفق ادعائه.

ورغم إعلان المجمع الانتخابي، في الولايات المتحدة، بفوز الرئيس جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلا أن ترامب لا يزال يرفض الاعتراف بالهزيمة، ويقول بإنه صارت هناك تزوير في الانتخابات.

ومن المقرر أن يتسلم بايدن منصبه كرئيس منتخب للولايات المتحدة، في 20 من الشهر المقبل.

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