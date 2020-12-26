"مؤسف وعار من الصحة".. أول تعليق من البحرين على الاتهامات القطرية بشأن اختراق أجوائها
رام الله - دنيا الوطن
قالت مملكة البحرين، اليوم السبت، إن ادعاءات الدوحة "الباطلة" بشأن قيام أربعة طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، أمر "مؤسف وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".
ووفق ما قاله مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس رويعي، في رسالة للأمم المتحدة، فإن "ادعاءات قطر الباطلة هي جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وزيادة التوترات الإقليمية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين.
وقال: "تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أنه "كان من الأولى لقطر أن تلتفت إلى أزمتها المتمثلة في استمرار سلوكها الاستفزازي والعدائي ودعمها للإرهاب وتمويله"، وفق تعبير الوكالة.
وتابع مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة: بأن "تصرفات قطر توضح عدم مصداقيتها وتناقضها وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي تدّعي قطر الالتزام بها".
قالت مملكة البحرين، اليوم السبت، إن ادعاءات الدوحة "الباطلة" بشأن قيام أربعة طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، أمر "مؤسف وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".
ووفق ما قاله مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس رويعي، في رسالة للأمم المتحدة، فإن "ادعاءات قطر الباطلة هي جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وزيادة التوترات الإقليمية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين.
وقال: "تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أنه "كان من الأولى لقطر أن تلتفت إلى أزمتها المتمثلة في استمرار سلوكها الاستفزازي والعدائي ودعمها للإرهاب وتمويله"، وفق تعبير الوكالة.
وتابع مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة: بأن "تصرفات قطر توضح عدم مصداقيتها وتناقضها وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي تدّعي قطر الالتزام بها".
وأبلغت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، عن خروقات جوية من قبل أربع طائرات مقاتلة بحرينية، اخترقت الأجواء القطرية، في يوم الأربعاء الموافق 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
ووجهت قطر إلى الأمين العام، رسالة تضمنت إخطاراً رسمياً من قبل حكومة دولة قطر، باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لدولة قطر، فوق المياه الإقليمية القطرية.
وعبرت الرسالة عن استنكار دولة قطر بشدة، لهذه الخروقات، بوصفها انتهاكاً لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.
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