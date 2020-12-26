عربي

"مؤسف وعار من الصحة".. أول تعليق من البحرين على الاتهامات القطرية بشأن اختراق أجوائها

"مؤسف وعار من الصحة".. أول تعليق من البحرين على الاتهامات القطرية بشأن اختراق أجوائها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت مملكة البحرين، اليوم السبت، إن ادعاءات الدوحة "الباطلة" بشأن قيام أربعة طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، أمر "مؤسف وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".

ووفق ما قاله مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس رويعي، في رسالة للأمم المتحدة، فإن "ادعاءات قطر الباطلة هي جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وزيادة التوترات الإقليمية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين.

وقال: "تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أنه "كان من الأولى لقطر أن تلتفت إلى أزمتها المتمثلة في استمرار سلوكها الاستفزازي والعدائي ودعمها للإرهاب وتمويله"، وفق تعبير الوكالة.

وتابع مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة: بأن "تصرفات قطر توضح عدم مصداقيتها وتناقضها وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي تدّعي قطر الالتزام بها".

وأبلغت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، عن خروقات جوية من قبل أربع طائرات مقاتلة بحرينية، اخترقت الأجواء القطرية، في يوم الأربعاء الموافق 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ووجهت قطر إلى الأمين العام، رسالة تضمنت إخطاراً رسمياً من قبل حكومة دولة قطر، باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لدولة قطر، فوق المياه الإقليمية القطرية.

وعبرت الرسالة عن استنكار دولة قطر بشدة، لهذه الخروقات، بوصفها انتهاكاً لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

أخبار ذات صلة

العاهل السعودي يُصدر قراراً بشأن القمة الخليجية وحضور الزعماء

العاهل السعودي يُصدر قراراً بشأن القمة الخليجية وحضور الزعماء

من الغد.. سلطنة عمان تبدأ حملة التطعيم بلقاح (فايزر)

من الغد.. سلطنة عمان تبدأ حملة التطعيم بلقاح (فايزر)

الحكومة السودانية تُعلن موعد بدء عمل (يونيتامس) لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد

الحكومة السودانية تُعلن موعد بدء عمل (يونيتامس) لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد

الحكومة اليمنية الجديدة تُؤدي اليمين الدستورية أمام هادي في الرياض

الحكومة اليمنية الجديدة تُؤدي اليمين الدستورية أمام هادي في الرياض

مصر.. سبعة قتلى بحريق &#34;غرفة إنعاش&#34; لمرضى (كورونا)

مصر.. سبعة قتلى بحريق "غرفة إنعاش" لمرضى (كورونا)

جيش الاحتلال يُوضح ما هية الانفجارات التي وقعت على الحدود اللبنانية

جيش الاحتلال يُوضح ما هية الانفجارات التي وقعت على الحدود اللبنانية

الحكومة الأردنية تُعلن موعد وصول لقاح (كورونا)

الحكومة الأردنية تُعلن موعد وصول لقاح (كورونا)

إصابات بين جنود الاحتلال جراء انفجار قنبلة بدورية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

إصابات بين جنود الاحتلال جراء انفجار قنبلة بدورية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل جبع

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل جبع

مجدلاني يدين القصف الذي طال مبنى لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة

مجدلاني يدين القصف الذي طال مبنى لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة

الشرطة: فرار موقوف من مستشفى بيت جالا الحكومي في بيت لحم

الشرطة: فرار موقوف من مستشفى بيت جالا الحكومي في بيت لحم

الوزير الشلالدة: القرار الأميركي بوسم منتجات المستوطنات بأنها إسرائيلية يستدعي تحريك دعوة قضائية

الوزير الشلالدة: القرار الأميركي بوسم منتجات المستوطنات بأنها إسرائيلية يستدعي تحريك دعوة قضائية

الوزير العسيلي: القرار الأميركي بوسم منتجات المستوطنات بأنها إسرائيلية قرصنة للموارد الفلسطينية

الوزير العسيلي: القرار الأميركي بوسم منتجات المستوطنات بأنها إسرائيلية قرصنة للموارد الفلسطينية

وزارة الاقتصاد تُعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد ضمن القوائم السلعية

وزارة الاقتصاد تُعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد ضمن القوائم السلعية

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الجهاد الإسلامي: قصف غزة دليل على تخبط الاحتلال وتصدير أزماته للقطاع

الجهاد الإسلامي: قصف غزة دليل على تخبط الاحتلال وتصدير أزماته للقطاع

منوعات

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

زوج الدكتورة خلود يتباهى بالمشاهدات المليونية لأنف زوجته الجديد

زوج الدكتورة خلود يتباهى بالمشاهدات المليونية لأنف زوجته الجديد

يسرا اللوزي ترد: &#34; جسم الست الشرقية مش رفيع .. وأنا مكنتش شاذة عنهم&#34;

يسرا اللوزي ترد: " جسم الست الشرقية مش رفيع .. وأنا مكنتش شاذة عنهم"

شاهد: كلمة واحدة من محمد منير تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: كلمة واحدة من محمد منير تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بالبيجامة والكمامة ... شاهد أبرز احتفالات نجوم الوسط الفني (بالكريسماس)

بالبيجامة والكمامة ... شاهد أبرز احتفالات نجوم الوسط الفني (بالكريسماس)

تامر حسنى يتصدر منصات السوشيال ميديا بعد طرح &#34;طمعتيني&#34; و&#34;قد الفراق&#34;

تامر حسنى يتصدر منصات السوشيال ميديا بعد طرح "طمعتيني" و"قد الفراق"

شاهد: ناريمان زوجة رامي جمال تشعل (انستغرام) بالغناء

شاهد: ناريمان زوجة رامي جمال تشعل (انستغرام) بالغناء

شاهد: أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويطلب الدعاء

شاهد: أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويطلب الدعاء

أغنية (فاكرني ياحب) لعمرو دياب.. تتصدر قوائم البحث خلال وقياسي

أغنية (فاكرني ياحب) لعمرو دياب.. تتصدر قوائم البحث خلال وقياسي

شاهد: والدة حلا الترك تردّ على هجوم فنانة خليجية

شاهد: والدة حلا الترك تردّ على هجوم فنانة خليجية

عربي

من الغد.. سلطنة عمان تبدأ حملة التطعيم بلقاح (فايزر)

من الغد.. سلطنة عمان تبدأ حملة التطعيم بلقاح (فايزر)

الحكومة السودانية تُعلن موعد بدء عمل (يونيتامس) لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد

الحكومة السودانية تُعلن موعد بدء عمل (يونيتامس) لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد

الحكومة اليمنية الجديدة تُؤدي اليمين الدستورية أمام هادي في الرياض

الحكومة اليمنية الجديدة تُؤدي اليمين الدستورية أمام هادي في الرياض

مصر.. سبعة قتلى بحريق &#34;غرفة إنعاش&#34; لمرضى (كورونا)

مصر.. سبعة قتلى بحريق "غرفة إنعاش" لمرضى (كورونا)