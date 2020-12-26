"مؤسف وعار من الصحة".. أول تعليق من البحرين على الاتهامات القطرية بشأن اختراق أجوائها

وأبلغت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، عن خروقات جوية من قبل أربع طائرات مقاتلة بحرينية، اخترقت الأجواء القطرية، في يوم الأربعاء الموافق 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.





ووجهت قطر إلى الأمين العام، رسالة تضمنت إخطاراً رسمياً من قبل حكومة دولة قطر، باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لدولة قطر، فوق المياه الإقليمية القطرية.



