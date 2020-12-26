جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل جبع

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل بلدة جبع جنوب جنين.



وقال أمين سر حركة فتح، بمنطقة الشهيد عبد الله علاونة، رازي غنام: إن المواجهات اندلعت بعد أن نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل جبع، وأوقفت مركبات المواطنين وشرعت بتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها الشخصة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه الشبان والمارة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.