"الاقتصاد" بغزة: خسائر كبيرة لحقت بعدد من المصانع والمنشآت جراء القصف الإسرائيلي



وقالت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن القصف الذي طال عدداً من المنشآت الاقتصادية يأتي في إطار تشديد الحصار على قطاع غزة وتدمير المنشآت الاقتصادية.



وبينت أن هناك خسائر كبيرة لحقت بعدد من المصانع والمنشآت الاقتصادية نتيجة الاستهداف شرق مدينة غزة.



وذكر البيان، بأن القصف طال أكبر مصنع للنايلون ومصنع لصناعة البرابيش البلاستيكية، وشركة اليازجي للمشروبات الغازية، موضحا أنه بتدمير الاحتلال للمصانع والمنشآت الاقتصادية، فإن عشرات العمال قد فقدوا عملهم وباتوا في صفوف العاطلين عن العمل.



وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتوفير حماية للمصانع الاقتصادية لمنع الاحتلال من استهداف المناطق الصناعية.

رام الله - دنيا الوطننددت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة بالقصف الإسرائيلي، لمصانع ومنشآت اقتصادية شرق محافظة غزة.