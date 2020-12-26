الشرطة: فرار موقوف من مستشفى بيت جالا الحكومي في بيت لحم



وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن موقوفا يحاكم بتهمة القتل، فر من مستشفى بيت جالا الحكومي أثناء تلقيه للعلاج، وأضافت أن الشرطة والأجهزة الأمنية تقوم بالبحث عنه، بحسب الوكالة الفلسطينية الفلسطينية .





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أن موقوفاً تمكن، من الفرار من مستشفى بيت جالا الحكومي.