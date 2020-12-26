دولي

الصحة الإسرائيلية: الإغلاق الصحي سيستمر ثلاثة إلى أربعة أسابيع حسب المنحى الوبائي

الصحة الإسرائيلية: الإغلاق الصحي سيستمر ثلاثة إلى أربعة أسابيع حسب المنحى الوبائي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية: "إن الاغلاق الصحي الذي سيبدأ غداً، سيستمر ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وذلك حسب المنحى الوبائي".

وذكر مدير عام الصحة الإسرائيلية، البروفيسور حيزي ليفي، "ان الوزارة، تسعى قريباً إلى تطعيم مائة وخمسين ألف شخص يومياً ضد (كورونا)"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحث ليفي الإسرائيليين على تلقي اللقاح دون خشية، ورجح أن يقضي التطعيم على السلالة الجديدة من الفيروس على الرغم من أنها معدية أكثر.

ومن بين القيود المفروضة خلاله، عدم جواز الخروج من المنزل لأكثر من ألف متر، ما عدا أماكن العمل والمؤسسات التعليمية أو لمقاصد أخرى مسموح بها.

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