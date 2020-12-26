برهوم: حجم الدمار نتيجة القصف الإسرائيلي يُؤكد التخطيط المُسبق لهذا التصعيد

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رام الله - دنيا الوطن

علق فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة القاومة الإسلامية (حماس)، على حجم الدمار، الذي خلفه قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.



وقال برهوم في تصريحات له، مساء اليوم السبت: "إن حجم الدمار الكبير الناجم عن التصعيد الإسرائيلي على غزة، والذي استهدف مصنعاً ومنجرة ومكان تدوير للبلاستيك، ومسجداً ومستشفى ومدرسة وملعباً وبيوت الآمنين المحيطة بالمكان، يؤكد التخطيط المسبق لهذا التصعيد؛ من أجل تدمير البنية التحتية، ومحاربة الناس في أرزاقها، وتضييق الخناق عليهم، في ظل الحصار الخانق المفروض على غزة، وتفشي جائحة (كورونا)".