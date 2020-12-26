كهرباء غزة: دمار كبير يطال شبكات الكهرباء نتيجة القصف الإسرائيلي

















رام الله - دنيا الوطنأفادت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليلة أمس، أدى إلى دمار كبير في بعض شبكات الكهرباء، حيث تضررت أبراج كهرباء ومحولات وقواطع اتوماتيكية والعديد من الكوابل والاسلاك واللوحات، وقدرت الجهات المختصة الخسائر الأولية بأكثر من (70) ألف شيكل.وقالت الشركة في تصريح لها، وصل "دنيا الوطن": "لقد تحركت طواقم الشركة الهندسية والفنية ليلة أمس، لإزالة خطر الكهرباء وتقييم الأضرار التي بدت كبيرة جدا، كما قامت تلك الطواقم بعد تحييد الخطر باستخدام خطوط بديلة ومسارات احتياطية لتوصيل الكهرباء للمواطنين التي تتغذى أحيائهم السكنية من الشبكات المتضررة".وأشارت إلى أن طواقم الشركة تباشر حاليا إعادة بناء أبراج جديدة بدل المدمرة وتمديد كوابل واسلاك لضمان عودة الشبكات كما كانت وبكفاءة العمل السابقة.