أبو بكر: الاحتلال سيبدأ بتطعيم الأسرى ضد (كورونا) بالأيام المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم السبت، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الأسرى، أنه سيتم تطعيمهم ضد فيروس (كورونا) خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف أبو بكر في اتصال هاتفي: "ان إعطاء اللقاح للأسرى سيكون اختيارياً وليس إجبارياً"، مشيراً إلى أن بعض الأسرى سجلوا أسماءهم في القوائم، التي أبدت رغبتها بأخذ اللقاح، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وطالب بأن يشرف أطباء فلسطينيون أو دوليون على تطعيم الأسرى باللقاح، موضحاً أن الجهات المختصة، ستراسل الجانب الإسرائيلي بخصوص ذلك.



وأشار أبو بكر، إلى أن اللقاح، الذي سيعطى للأسرى هو لقاح (فايزر) الأميركي.



يذكر، أن هيئة شؤون الأسرى، سجلت إصابة 140 أسيراً منذ بداية الجائحة، داخل سجون الاحتلال.